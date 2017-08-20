Лучший бомбардир предсезонки — Секстон, лучшие снайперы — Барабанов и Окулов

Лучшим бомбардиром межсезонья Континентальной хоккейной лиги стал нападающий «Нефтехимика» Дэн Секстон, набравший 15 (4+11) очков. Вторым стал – Джастин Азеведу из «Ак Барса», в играх за клуб и за сборную Канады заработавший 12 (6+6) очков. На третьем месте хоккеист ЦСКА Константин Окулов с 11 (7+4) очками.



Звание лучшего снайпера поделили между собой форвард СКА Александр Барабанов и нападающий ЦСКА Окулов, оба молодых хоккеиста забросили по семь шайб в ворота соперников.



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