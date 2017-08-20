Илья Сорокин стал лучшим вратарём межсезонья КХЛ по количеству сухих матчей

Голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин в нынешнее межсезонье провёл четыре сухих встречи, став лучшим вратарём лиги по этому показателю. Всего 22-летний голкипер пропустил три шайбы за летний период, все три были пропущены в игре с московским «Динамо». Сменщик Сорокина — Ларс Юханссон не сумел провести ни одной сухой игры.



Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Бен Скривенс оформил три шат-аута, два за клуб и один за сборную Канады на турнире имени Николая Пучкова.



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