И. Воробьёв: задача у «Магнитки» одна, но не надо забывать о перестройке команды

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о задачах команды на сезон. Летом из «Магнитки» ушли защитники Крис Ли, Алексей Береглазов и Виктор Антипин, а также нападающий Данис Зарипов.

«Задача всегда одна. Вопрос в том, что не надо забывать, что мы перестраиваем команду. К гордости клуба – мы двух человек отправили играть в НХЛ, это наша работа. Планка одна, но мы привыкли за последние пять лет к одним моментам, сейчас надо понимать, в каком процессе мы находимся», — приводятся слова Воробьёва на официальном сайте клуба.