Линдхольм: моя долгосрочная цель — выиграть «Норрис Трофи»

Защитник «Анахайм Дакс» Хампус Линдхольм признался, что хотел бы в будущем завоевать «Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику НХЛ.

«Я хочу, чтобы меня сравнивали с такими великолепными игроками, как Виктор Хедман, Эрик Карлссон, Дрю Даути. Моя долгосрочная цель — выиграть „Норрис Трофи“, но самое главное, конечно, выиграть что-то с командой.

Я много наблюдаю за такими ребятами, как Эрик, смотрю, как они действуют в атаке, пытаюсь учиться у них. В прошлом сезоне мне мешали были травмы, но когда я хорошо себя чувствую, стараюсь подключаться к атакам", — цитирует Линдхольма Hocky Sverige.