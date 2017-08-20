Величкин: решаем, как объяснить в суде ситуацию, которая произошла с Зариповым

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о ходе разбирательства в CAS по «делу Зарипова». Допинг-проба хоккеиста дала положительный результат, его дисквалифицировали на два года.

«У Даниса нормально всё. Жив, здоров, тренируется. «Металлург», «Ак Барс», КХЛ и ФХР сегодня решают вопрос, как объяснить ту ситуацию, которая произошла. Ситуация банальная. Она может произойти с любым большим спортсменом. Совершенно незначительные дозы попадания препарата, который вообще не является никаким допингом, он просто снижает давление. Он не добавляет силы. Мы сегодня подняли все препараты, которые у нас были, провели все анализы, где могли быть остатки этого мочегонного средства.

Международный спортивный суд в Лозанне принял заявление к делопроизводству. Чтобы вы понимали: в нашей стране всегда есть презумпция невиновности. У ВАДА существует обратный принцип. Принцип виновности. Даже если представители приходят брать анализ, а человека нет дома – выносится предупреждение. В данном случае ВАДА приняло решение, что у них есть сомнения и Данис виновен. Так вот, мы сегодня все вместе пытаемся найти пути решения и надеемся, что у нас получится доказать, что Данис невиновен. Думаю, что всё должно быть нормально", — цитирует Величкина пресс-служба клуба.