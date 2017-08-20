Даниил Мироманов подписал полноценный контракт с ХК «Сочи» на два года

Хоккеист Даниил Мироманов прошёл просмотр в хоккейном клубе «Сочи», с которым по завершении предсезонных сборов заключил двустороннее соглашение на два года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Мироманов ранее выступал на позиции нападающего, а в ходе предсезонной подготовки наигрывался тренерским штабом на позиции защитника. Карьера хоккеиста до подписания контракта с «Сочи» проходила в Северной Америке. Два предыдущих сезона игрок провёл в QMJHL в составе «Акади-Батхёрст». В составе этой команды Мироманов принял участие в 148 матчах и набрал 114 (51+63) очков.
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