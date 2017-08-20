Молодёжный КМ: «Красная Армия» разгромила «Оцеларжи», «Авто» одолел «Давос»
20 августа 2017, воскресенье. 19:33
Хоккей
Завершились очередные матчи на молодёжном Кубке мира. «Красная Армия» одержала разгромную победу над молодёжной командой «Оцеларжи» Тршинец со счётом 6:0.
Заброшенными шайбами в составе «армейцев» отметились Максим Сорокин, Игорь Мясищев, Матвей Гуськов и Артём Комаров, а Никита Попугаев оформил дубль.
Молодёжный Кубок Мира
20 августа 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва, Россия
6 : 0
2:0, 4:0, 0:0
Оцеларжи Тршинец-мол
Тршинец, Чехия
1:0 – Сорокин (Комаров, Филин) – 09:50 (5x4), 2:0 – Попугаев (Чмыхов, Подлубошнов) – 12:24 (5x5), 3:0 – Мясищев (Корбит) – 21:18 (5x5), 4:0 – Гуськов (Исхаков, Ртищев) – 34:58 (5x5), 5:0 – Комаров (Карнаухов) – 36:12 (5x5), 6:0 – Попугаев (Чмыхов, Мещеряков) – 36:38 (5x5)
«Авто» одержал победу над молодёжной командой «Давос», встреча завершилась со счётом 4:3 Б.
«Авто» вёл со счётом 3:0, но позволил сопернику отыграться. В составе российской команды отличились Антон Кошелев, Павел Воронков и Владислав Шишков. Голы «Давоса» забили Стефан Спиннел, Марино Мизани и Томас Хоффман. В серии буллитов решающий бросок нанёс Владимир Кузнецов.
Молодёжный Кубок Мира
20 августа 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Авто
Екатеринбург, Россия
4 : 3
2:0, 1:2, 0:1, 1:0
Давос-мол
Давос, Швейцария
1:0 – Кошелев (Дубовик, Севостьянов) – 19:27 (5x4), 2:0 – Воронков (Дербенёв, Севостьянов) – 19:52 (5x5), 3:0 – Шишков (Щемеров) – 30:17 (5x4), 3:1 – Спинелл – 33:54 (5x4), 3:2 – Мизани (Баумгартнер) – 36:08 (5x5), 3:3 – Хоффман – 56:35 (5x4), 4:3 – Кузнецов – 65:00 ( ПБ)
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