Анисимов: в расширенный список для работы на ОИ-2018 попадёт около 10 судей КХЛ

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о сокращении иностранных кадров в судейском корпусе, шансах арбитров КХЛ поработать на Олимпиаде 2018 года, а также отметил, что на предсезонных турнирах хоккеисты играли чище.

«Если говорить о моих личных ощущениях, то по ним хоккей на предсезонных турнирах был почище, поспокойней. Не было каких-то супер- мега- экстраординарных вещей. С чем это связано – не знаю. То ли хоккеисты привыкли к определённым требованиям, то ли идёт переосмысление некоторых вещей с их стороны, связанных прежде всего с нарушениями правил и цены, которую команда может заплатить за эти нарушения. Если в таком же ключе начнётся и пройдёт чемпионат, нам будет приятно.

В судейском корпусе будет сокращение иностранных кадров, поскольку мы придерживаемся такой позиции: если российский и иностранный судьи равны по классу, работать должен наш. Поэтому в наступающем сезоне будут судить четверо иностранцев – два латыша и два чеха, белорусов я не считаю за легионеров.

Пятеро судей КХЛ находятся сейчас на олимпийском просмотровом сборе, причём речь идёт именно о главных. Кроме того, в расширенном списке для работы на Олимпиаду и чемпионат мира, скорее всего, будет около 10 арбитров лиги", — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.