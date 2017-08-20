Сборная России U16 разгромила Словакию в третьем выставочном матче

В Братиславе завершился третий матч выставочной серии сборных России и Словакии до 16 лет. Победу со счётом 6:1 одержали российские юниоры под руководством Сергея Голубовича.

Все шайбы в матче были заброшены в равных составах. Дублем отметился нападающий Матвей Петров, по два очка набрали форварды Даниил Гущин и Дмитрий Злодеев. Капитаном команды в матчах в Братиславе был Марат Хуснутдинов.

В первом матче россияне победили со счётом 6:0, во втором — со счётом 11:2.

Словакия U16 — Россия U16 — 1:6 (0:1; 1:2; 0:3)

0:1 — Гущин (Злодеев, Пономарёв), 19:04.

0:2 — Петров (Прокопенко, Мухамадуллин), 21:33.

1:2 — Хромяк, 24:55.

1:3 — Хуснутдинов (Тринеев, Рычков), 37:30.

1:4 — Косолапов (Кондратенко, Ромко), 42:40.

1:5 — Петров (Коханин, Стеклов), 48:46.

1:6 — Злодеев (Ващилин, Гущин), 53:51.

Вратари: Латкоцы — Аскаров

Броски: 13-55

Штраф: 2-6.