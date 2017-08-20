Шаттенкирк: если я выиграю кубок в Нью-Йорке, моё наследие будет жить вечно

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевин Шаттенкирк рассказал о мечте завоевать кубок Стэнли с родной командой, за которую болел в детстве. Хоккеист, который летом стал свободным агентом, получил более выгодные предложения от других клубов, но решил подписать контракт именно с «Рейнджерс».

«Если я смогу привезти кубок домой в Нью-Йорк, этого нельзя будет повторить в другом месте. Нью-Йорк это Нью-Йорк, насколько здесь требовательные болельщики и журналисты, настолько же счастливы они будут, если я завоюю кубок, и тогда моё наследие будет жить вечно», — приводятся слова Шаттенкирка на официальном сайте НХЛ.