Фрэнсис: «Каролина» рассмотрит предложения об обмене, если они усилят команду

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Рон Фрэнсис считает, что команда способна в новом сезоне выйти в плей-офф.

«Билл Питерс — потрясающий тренер, я не скажу, что стул под ним горит. Это совсем не так. Он показал себя первоклассным тренером, работая с очень молодой командой. Нельзя винить его за то, что мы не попадали в плей-офф последние пару лет.

Я доволен тем, чего мы смогли достичь в плане селекционной работы, нам комфортно начинать сезон с текущим составом. Тем не менее, если появится вариант обмена и мы посчитаем, что это усилит команду, мы открыты к таким предложениям. Мы можем быть конкурентоспособной командой и выйти в плей-офф. Мы верим в своих игроков и думаем, что способны провести хороший сезон. Я не против того, что люди ожидают от нас выхода в плей-офф. Надеюсь, они правы", — цитирует Фрэнсиса NewsObserver.