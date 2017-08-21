Виньо: у Зибанеджада большой потенциал, он должен его раскрыть

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо считает, что возросшая ответственность должна помочь нападающему Мике Зибанеджаду раскрыть свой потенциал.

«У Зибанеджада большой потенциал, который он ещё не раскрыл. Организация заключила с ним очень хороший контракт, он будет получать большие деньги, так что мы, со своей стороны, выразили уверенность в его способностях. Теперь всё в его руках, новый вызов и давление должны подстегнуть его к прогрессу. Он обязан раскрыться», — приводятся слова Виньо на официальном сайте НХЛ.