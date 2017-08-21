Салливан: использование планшетов было преимуществом «Питтсбурга» в плей-офф

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал, как нововведение НХЛ помогло команде в плей-офф Кубка Стэнли.

«Наиболее полезными планшеты были при игре в неравных составах, потому что программа даёт мгновенную оценку. Можно сразу же делать небольшие корректировки в игре. В плей-офф часто тебе дают только два большинства за матч. Разницей между победой и поражением может быть возможность делать немедленные изменения, которые могут помочь создать голевой момент.

Я всегда верил, что это полезная программа, но, по моему опыту, большинство тренеров используют только верхушку этого айсберга. Так что я подумал: «Если мы можем быть лучше других в этом деле, это может стать настоящим преимуществом. Тренерский штаб „Питтсбурга“ провёл много времени, обучаясь использованию этой системы», — цитирует Салливана Boston Globe.