Дюшейн: пойму, в какой команде буду играть, когда начнутся сборы

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Мэтт Дюшейн порассуждал на тему своего возможного обмена из американской команды. Дюшейн выступает за «Колорадо» с 2009 года. В минувшем сезоне он провёл 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 41 (18+23) очко. Всего в лиге на его счету 418 (174+244) очков в 572 матчах на уровне НХЛ.



«Я пойму, в какой команде буду играть, когда начнутся сборы. Сейчас я думаю только о том, как стать сильнее, и о том, что должен верить в себя», — цитирует нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Дюшейн: сейчас я не ассоциирую себя с какой-либо командой