Гелашвили: чтобы выиграть кубок, «Сарыарке» надо больше работать

Вратарь «Сарыарки» Георгий Гелашвили поделился впечатлениями от пребывания в команде ВХЛ, а также выспомнил о времени выступлений в КХЛ. Хоккеист выступал за «Локомотив», «Магнитку», «Торпедо», «Югру».

«Нынешний сезон я также проведу в карагандинской «Сарыарке». С клубом у меня заключён контракт сроком на один год. Считаю, что, конечно, могли выступить и лучше, именно в Кубке Братины. У нас были хорошие игры в прошедшем сезоне, «Сарыарка» довольно успешно провела регулярный чемпионат. Но, повторюсь, именно в плей-офф мы сыграли неудачно, выбыв на четвертьфинальной стадии.

Работа с Александром Юрьевичем Соколовым мне вполне нравится. Мне импонируют схема игры, предложенная тренером, те нагрузки, которые он нам даёт на тренировках. Надеюсь, с новым наставником мы сможем показать в предстоящем сезоне отличный результат. Любая победа, даже и в предсезонных играх, подбадривает хоккеистов, и ребята осознают, что находятся на правильном пути. Во время матчей на сборе в Словакии команда находилась под большими нагрузками, и, несмотря на это, мы одержали ряд побед. Это придаёт уверенности, но нужно продолжать работать дальше. У «Сарыарки» всегда стоят самые максимальные задачи. Есть огромное желание выиграть кубок в плей-офф, но для этого надо больше работать на тренировках и меньше говорить.

Самое ценное достижение — выход в финал Кубка Гагарина в составе ярославского «Локомотива». Также отмечу два выхода в полуфинал этого турнира в составе того же «Локомотива» и магнитогорского «Металлурга». Наверное, хорошие годы в КХЛ у меня прошли в челябинском «Тракторе». Тогда ещё у турнира было другое название — Суперлига. И команды по спортивному принципу в случае неудачи теряли прописку в ней. У нас была молодая команда, и все предрекали нам такой неудачный для нас вариант развития событий, но мы доказали этим скептикам обратное, и то время было одним из лучших в моей карьере. Также хорошее время я провёл в Ярославле, где играл с большими мастерами», — цитирует Гелашвили sports.kz.