Ягр: не думал, что в этом году будет так тяжело найти работу в НХЛ

Нападающий Яромир Ягр, находящийся в статусе неограниченно свободного агента, удивлён тем фактом, что ему до сих пор не удалось подписать контракт с клубом НХЛ.

«Я не думал, что в этом году будет так тяжело найти работу в НХЛ», – цитирует Ягра официальный сайт НХЛ.

В прошедшем сезоне 45-летний чех заработал в команде НХЛ «Флорида Пантерз» $ 5,5 млн, включая бонусы. Он провёл 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 46 (16+30) очков. Ягр является самым возрастным действующим игроком НХЛ. Он дебютировал в лиге в 1990 году и за 23 сезона сыграл 1711 матчей, набрав 1914 (765+1149) очков. Ягр является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992).