Тренер сборной Украины: мне особо не верится, что игроки сдавали матч

Тренер сборной Украины Александр Савицкий прокомментировал обвинения хоккеистов Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводы в сдаче матча с командой Южной Кореи на домашнем чемпионате мира.

Хоккеисты сборной Украины признались в сдаче игры с Южной Кореей на ЧМ-2017

«Сами расписки я не видел. Не знаю… Ставка, я так понимаю, не сыграла. Федерация там разбирается. Жду. Эдику мы звонили в Англию, но не дозвонились. Варивода не тренируется: получил травму и сейчас в Херсоне лечится. Пока с ними не общались. Насчёт подлинности почерка не скажу, но мне особо не верится, что такое могло быть. Какие последствия для сборной, не знаю, но ребят могут дисквалифицировать», — цитирует тренера «Сегодня.ua».