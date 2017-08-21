НХЛ: Малкин — 3-й в списке лучших центрфорвардов, Кузнецов — 19-й

НХЛ обнародовала рейтинг центральных нападающих. В список попали два российских хоккеиста — Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз» и Евгений Кузнецов из «Вашингтон Кэпиталз».
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»);
2. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»)
3. Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»);
4. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»);
5. Никлас Бекстрём («Вашингтон Кэпиталз»);
6. Джон Таварес («Нью-Йорк Айлендерс»);
7. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
8. Тайлер Сегин («Даллас Старз»);
9. Райан Гецлаф («Анахайм Дакс»);
10. Марк Шайфли («Виннипег Джетс»);
11. Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»);
12. Джонатан Тэйвз («Чикаго Блэкхоукс)»;
13. Анже Копитар («Лос-Анджелес Кингз»);
14. Джек Айкел («Баффало Сэйбрз»);
15. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»);
16. Райан Джохансен («Нэшвилл Предаторз»);
17. Александр Барков («Флорида Пантерз»);
18. Джефф Картер («Лос-Анджелес Кингз»);
19. Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»);
20. Шон Монахан («Калгари Флэймз»).