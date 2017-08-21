Солодухин: целей вроде «две трети очков» перед «Салаватом» не стоит

Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин подвёл итоги предсезонной работы и поделился ожиданиями от старта сезона. 22 августа уфимская команда примет «Адмирал».



«Самая главная была задача — наработать определённые тактические моменты, чтобы все ребята поняли, довести до автоматизма. Я считаю, что команда полностью готова начинать чемпионат. Подошли с хорошим настроением, позитивно всё.

Задача по набору очков в домашних играх? Я думаю, мы будем просто готовиться на каждую игру, разбирать соперника, а каких-то определённых целей вроде «две трети очков» не стоит. Будем играть на победу», — цитирует игрока официальный сайт клуба.