Воропаев: Энеруд должен быть готов к первым матчам сезона КХЛ

Генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев прокомментировал повреждение форварда Симона Энеруда и выступление команды в межсезонье. Во время предсезонной подготовки южане одержали две победы в девяти матчах.

«Ничего серьёзного с ним не случилось, должен быть готов к первым матчам чемпионата. Думаете, предсезонка в прошлом году для нас была существенно лучше? Это незавершённое производство, рабочий процесс.

Мы не ожидали, что всех будем громить, особенно из этих соперников. То, чего требуют тренеры, начинает получаться вполне нормально», — сказал Воропаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.