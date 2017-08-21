СКА попросил болельщиков приходить на матч с ЦСКА без сумок и рюкзаков

Действующий обладатель Кубка Гагарина СКА сообщил о повышенных мерах безопасности на матче открытия 10-го сезона КХЛ с ЦСКА. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Клуб просит прийти болельщиков заранее и с пониманием отнестись к процедуре досмотра.
«В связи с повышенными мерами безопасности на территории Ледового дворца хоккейный клуб СКА просит болельщиков по возможности воздержаться от проноса во дворец сумок, рюкзаков и пакетов», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Какими были составы СКА и ЦСКА 9 лет назад и сейчас
Широков и Паршин играли в четвёртом звене ЦСКА, а за СКА бились Шишканов, Крюков и Перетягин.