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СКА попросил болельщиков приходить на матч с ЦСКА без сумок и рюкзаков

21 августа 2017, понедельник. 15:05 Хоккей

Действующий обладатель Кубка Гагарина СКА сообщил о повышенных мерах безопасности на матче открытия 10-го сезона КХЛ с ЦСКА. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Клуб просит прийти болельщиков заранее и с пониманием отнестись к процедуре досмотра.

«В связи с повышенными мерами безопасности на территории Ледового дворца хоккейный клуб СКА просит болельщиков по возможности воздержаться от проноса во дворец сумок, рюкзаков и пакетов», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Какими были составы СКА и ЦСКА 9 лет назад и сейчас
Широков и Паршин играли в четвёртом звене ЦСКА, а за СКА бились Шишканов, Крюков и Перетягин.
Источник: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург) Сообщить об ошибке
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