Гуськов: длинная «лавка» не сыграет злой шутки с ЦСКА, у СКА раскроется молодёжь

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился ожиданиями от матча-открытия между СКА и ЦСКА.

«В «армейском» дерби в первую очередь хочется посмотреть на новичков и той, и другой команды. В ЦСКА их намного больше, в СКА произошли лишь точечные изменения, однако эти ребята тоже смогут приносить пользу. Хотелось бы посмотреть, как себя будет чувствовать в команде топ-уровня сибирская тройка и, конечно же, ребята, которые вернулись из НХЛ. Жду от них положительного результата.

Не сомневаюсь, что сегодня интрига будет с первой до последней минуты. Возможно, увидим сегодня и дополнительное время, и буллиты. Уверен, что скучно не будет в Петербурге. Шансы в ЦСКА есть у всех, «лавка» очень длинная, «предсезонка» прошла. Там можно было себя показать, как сделал это Окулов, но это не игры чемпионата. В сезоне всё будет по-другому. У Константина есть все шансы попадать на каждый матч в заявку. Не думаю, что длинная «скамейка» сыграет злую шутку с командой Игоря Никитина, надо просто рационально подходить к каждой игре.

Считаю, что Никитин — опытный тренер, который уже три года в ЦСКА, ему было у кого учиться. Вряд ли возникнут проблемы, он всё уже распланировал. Львиную долю голов в прошлом сезоне у СКА забивало звено Шипачёва и Дадонова, но в этом сезоне остался Гусев, а также освободилось место для других ребят. Теперь могут раскрыться молодые игроки, например Барабанов. Если ему добавить игровое время, то мы можем получить от него сюрприз в бомбардирской гонке», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Матч СКА — ЦСКА состоится 21 августа, начало — в 19:30 мск.

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