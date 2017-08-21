Хауден: надо привыкнуть к большой площадке, к другой игре. Проблем не возникнет

Форвард минского «Динамо» Куинтон Хауден поделился впечатлениями от пребывания в команде.



«Пока всё круто! Правда, надо привыкнуть к большой площадке, к немного другой игре. Всё-таки различия есть, и они велики. Но, думаю, проблем из-за этого не возникнет — уже начинаю понимать основные принципы. В целом я готов. Чувствую себя хорошо. Летом усердно работал самостоятельно — арендовали лёд с другими североамериканскими хоккеистами. С нетерпением жду начала сезона. Мне очень интересно. Прежде мало знал о КХЛ, однако был в курсе, что здесь собрано много классных исполнителей. В общем, хорошая лига, хороший город, хорошие тренеры, плюс много моих соотечественников…



Прогулялся к центру Минска, увидел разные строения. Канадские ребята помогли сориентироваться, показали, где можно поужинать. Хотя свободного времени почти не было. При более удобной возможности рассчитываю лучше узнать город», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Хауден: я хорошо катаюсь, очень трудолюбивый. Я уже готов играть