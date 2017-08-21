Граньяни: в сборной Канады играл с ребятами из разных лиг

Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни рассказал о своей командировке в сборную Канады на мемориал Николая Пучкова.



«Это был тяжёлый турнир: три матча за три дня. Причём выходить на лёд приходилось с ребятами из разных лиг, многих из которых я видел впервые в жизни. К тому же для меня это были первые матчи после поединков плей-офф против ярославского «Локомотива», то есть спустя шесть месяцев я сыграл впервые. Впрочем, как получилось, так получилось. Рад вернуться в клуб и продолжить готовиться к сезону», — передаёт слова игрока официальный сайт минской команды.

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