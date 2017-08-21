Ник Бонино с помощью Кубка Стэнли собирает деньги для детской больницы

Нападающий Ник Бонино, выигравший с «Питтсбург Пингвинз» Кубок Стэнли — 2017, вновь получил трофей на один день. Игрок снова воспользовался этим, чтобы собрать деньги для детского медицинского центра в Коннектикуте.



Болельщикам нужно было заплатить $10 за право сфотографироваться с Бонино и кубком. Все собранные деньги передадут в больницу. В прошлом году хоккеисту удалось собрать около $ 6 тыс. В этом он рассчитывает направить в центр $ 30 тыс.



Бонино родился в Хартфорде, но в хоккей играл за школу-интернат Avon Old Farms. Летом он перешёл из «Питтсбурга» в «Нэшвилл Предаторз».

Радулов с Кузнецовым — на дерби, Малкин — в бургерной. Соцсети игроков НХЛ Кессел ел хот-доги из кубка Стэнли, Ягр грустил без работы, Радулов и Кузнецов сходили на футбол, а Малкин объелся фаст-фудом.