В. Денисов: настораживает периодическое выпадание минского «Динамо» из поединков

Защитник минского «Динамо» Владимир Денисов подвёл итоги предсезонной подготовки.



«Стоит признать, в этом году подготовка была довольно непростой. Честно скажу, даже не ожидал такого. Мы выполнили внушительный объём работы на льду и уделяли огромное внимание отработке различных компонентов игры. Что касается занятий в зале, то они были довольно привычными.



Мои физические кондиции? В целом неплохо. Разве что немного не хватает свежести. Совсем недавно мы вернулись с турнира, который проходил в Риге. Расписание на нём было весьма насыщенное. Конечно, усталость в такие моменты накапливается. Хотя вот-вот для нас начнётся чемпионат, пойдут матчи — и станет проще. Обретём игровой тонус уже окончательно.

Кубок Латвийский железных дорог оставил двоякие впечатления. Порой мы смотрелись хорошо, и я говорю не про результат, а про выполнение тренерской установки. И всё же немного настораживает периодическое выпадание из хода поединков. Мы проваливали некоторые отрезки матчей и играли достаточно неровно. В любом случае время ещё есть. Надеюсь, быстро исправим ошибки", — цитирует игрока «Спортивная Панорама».