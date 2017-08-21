Обсудите итоги матча СКА – ЦСКА за кубок открытия с Дмитрием Ерыкаловым

Сразу после окончания матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги за кубок открытия между питерским СКА и московским ЦСКА в хоккейном сообществе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтатке» состоится прямой видеоэфир, во время которого наш обозреватель Дмитрий Ерыкалов подведёт итоги игры и ответит на вопросы читателей.
Оставлять свои вопросы вы можете во время игры здесь и задавать их в прямом эфире, который будет доступен на сайте «Чемпионата» и в хоккейном сообществе в соцсети «ВКонтакте».
Какими были составы СКА и ЦСКА 9 лет назад и сейчас
Широков и Паршин играли в четвёртом звене ЦСКА, а за СКА бились Шишканов, Крюков и Перетягин.