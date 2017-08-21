В Ночную хоккейную лигу от Москвы заявились рекордные 104 команды, информирует официальный сайт лиги.



На текущий момент 104 команды подтвердили участие в отборочном этапе в дивизионах «Любитель 18+ Лига Надежды» и «Любитель 18+ Лига Мечты». Этот показатель стал рекордным.



В «Лиге Надежды» 94 команды, разделённых по уровню игру на восемь групп, готовы выйти на старт соревнований. В «Лиге Мечты» — 10 команд. Ввиду такого количества участников московская Ночная лига стартует первой в России — 2 сентября.