Быков: нельзя категорично оценивать, что в межсезонье СКА ослаб, а ЦСКА усилился

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от Кубка открытия, в котором сыграют СКА и ЦСКА.



«Нельзя оценивать категорично, мол, по итогам этого межсезонья СКА ослаб, а ЦСКА усилился. Да, действительно петербургскую команду летом покинули несколько ребят, а в московскую приехали новички. Но ведь им ещё нужно доказать свою состоятельность. При этом две «армейские» команды – лидеры нашего чемпионата, они ставят перед собой только самые высокие цели, и в том, что и петербуржцы, и москвичи сильны, сомневаться не приходится.



Нас ждёт великолепный матч, увидим высокое мастерство игроков, накал, принципиальность. «Армейское» дерби – это ведь классика! И совершенно невозможно заранее предсказать итог матча, этим и хороша битва СКА и ЦСКА. Остаётся только позавидовать тем болельщикам, которые увидят матч вживую, с трибуны», — цитирует Быкова официальный сайт лиги.

Навязанная классика. Кубок открытия как тест для нового ЦСКА СКА и ЦСКА дадут старт сезона-2017/18 матчем на Кубок открытия.