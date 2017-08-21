Бадюков: не стал бы преждевременно называть ЦСКА фаворитом всего сезона

Двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о фаворитах сезона-2017/18.



«Я не стал бы преждевременно называть ЦСКА фаворитом всего сезона. То, что поначалу может сработать в регулярном чемпионате, может подвести в плей-офф. Да и мысли сейчас больше о подготовке основных игроков нашей сборной к Олимпиаде. Через Евротуры, товарищеские игры и, конечно, через игры в чемпионате. А так вполне понятно, что СКА и ЦСКА – это два явных претендента на кубок Гагарина от Запада. И основной интерес сейчас даже не в том, кто фаворит, а в том, как ЦСКА воспользуется своей ротацией, а СКА – своим исполнительским мастерством», — цитирует Бадюкова официальный сайт лиги.

Навязанная классика. Кубок открытия как тест для нового ЦСКА СКА и ЦСКА дадут старт сезона-2017/18 матчем на Кубок открытия.