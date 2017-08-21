Капитаном ХК «Сочи» стал Вадим Хомицкий

Стали известны имена капитана хоккейного клуба «Сочи» и его ассистентов в сезоне-2017/18, информирует официальный сайт команды.
Нашивка с литерой «С» досталась защитнику Вадиму Хомицкому. Альтернативными капитанами в ходе чемпионата будут четыре игрока в зависимости от домашнего или выездного матча команды. Это нападающие Эрик О’Делл и Алексей Цветков, а также защитники Никита Щитов и Юрий Александров.
Отметим, что в двух играх сезона-2016/17 Хомицкий уже выводил команду на лёд в качестве капитана.
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