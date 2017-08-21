Филатов: хотелось бы сыграть как минимум на уровне прошлого сезона

Нападающий «Лады» Никита Филатов прокомментировал готовность команды к предстоящему сезону.



«Внутри коллектива всё замечательно. Может, преждевременно говорить, но мне кажется, что сейчас мы сильнее, чем в это же время год назад. Да, сначала малое количество игр с клубами КХЛ было минусом, но потом мы сыграли три игры с серьёзными соперниками и показали неплохой результат. Когда начнётся сезон, никаких отговорок по этому поводу не будет. В предстоящем сезоне мне хотелось бы сыграть как минимум на том же уровне, что и в прошлом сезоне, но в каких-то моментах всё-таки добавить. Хотелось бы и в цифрах, и в качестве игры», — передает слова Филатова корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

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