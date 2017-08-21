Лазушин: рано говорить о каких-то плодах работы с тренером вратарей Ячановым

Вратарь тольяттинской «Лады» Александр Лазушин прокомментировал работу с тренером вратарей Дмитрием Ячановым.



«Пока рано говорить о каких-то плодах работы с тренером вратарей Дмитрием Ячановым, сезон покажет. У него своё видение игры, уже удалось открыть для себя что-то новое. Отрабатываем выходы из ворот. Этому элементу мало времени уделяют в России, хотя это один из способов помочь партнёрам быстрее начать атаку.



Почему выбираю шлем одной и той же марки? Просто однажды мне показали, из чего делают стандартные шлемы и как изготавливают этот. У меня был один год шлем другого производителя, но пять сотрясений не располагали к его дальнейшему использованию», — сказал Лазушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Ляховским.

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