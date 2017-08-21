Илья Ковальчук проводит свой 300-й матч за СКА

Для нападающего хоккейного клуба СКА Ильи Ковальчука Кубок открытия с московским ЦСКА стал 300-м матчем за команду из Санкт-Петербурга. 34-летнему форварду лишь двух результативных баллов не хватает до показателя «очко за игру» — у него 298 очков. В матче с ЦСКА Ковальчук отметился заброшенной шайбой.



В матче СКА — ЦСКА начинается третий период, счёт 3:1 в пользу петербургской команды. Ковальчук выступает за «армейцев» Петербурга с сезона-2012/13.



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