СКА одержал победу над ЦСКА, выиграв Кубок открытия

Петербургский СКА взял верх над московским ЦСКА на Кубке открытия 10-го сезона Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:2.



После первого периода команда Олега Знарка выигрывала со счётом 2:0, голами отметились Патрик Херсли и Николай Прохоркин. Во второй 20-минутке соперники обменялись шайбами, которые записали на свой счёт Михаил Григоренко и Илья Ковальчук соответственно. Третий период начался с гола Сергея Широкова, на что московские «армейцы» ответили удачным броском Максима Шалунова. ЦСКА устроил финальный штурм, но не сумел сократить отставание.



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Старт 10-го сезона КХЛ! СКА обыграл ЦСКА в матче за кубок открытия СКА со счётом 4:2 обыграл ЦСКА, завоевав первый трофей в новом сезоне.