Прямой эфир: итоги матча СКА — ЦСКА за Кубок открытия с Дмитрием Ерыкаловым

В хоккейном сообществе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте» начался прямой эфир с нашим обозревателем Дмитрием Ерыкаловым, посвящённый итогам первого матча регулярного чемпионата КХЛ за Кубок открытия между СКА и ЦСКА (4:2).



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После первого периода команда Олега Знарка выигрывала со счётом 2:0, голами отметились Патрик Херсли и Николай Прохоркин. Во второй 20-минутке соперники обменялись шайбами, которые записали на свой счёт Михаил Григоренко и Илья Ковальчук соответственно. Третий период начался с гола Сергея Широкова, на что московские «армейцы» ответили удачным броском Максима Шалунова. ЦСКА устроил финальный штурм, но не сумел сократить отставание.