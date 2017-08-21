Маганов: у «Ак Барса» есть всё, чтобы вернуть Кубок Гагарина

Президент «Ак Барса» Наиль Маганов рассказал о том, какие задачи стоят перед командой в предстоящем сезоне.



«В прошлом году наша команда добилась отличных результатов. Надеемся, что в этом сезоне команда сможет добиться успеха и вернёт Кубок Гагарина. У нас для этого всё есть: коллектив, который усилился группой отличных игроков, тренерский штаб во главе с Зинэтулой Билялтединовым и преданные болельщики. Уверен, что к новым спортивным высотам мы можем пойти только вместе. Наша цель — победа. Айда, «Ак Барс», айда за кубком!» — цитирует Маганова «Спорт Бизнес Online».

9 игроков, которых будет не хватать в наступающем сезоне КХЛ По игре этих хоккеистов мы будем скучать в следующем сезоне.