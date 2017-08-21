Защитник Франсуа Бошмен подписал контракт с «Анахаймом» на $ 1 млн

Защитник Франсуа Бошмен подписал однолетний контракт на $ 1 млн с клубом «Анахайм Дакс», информирует официальный сайт клуба. Ранее контракт с 37-летним хоккеистом расторг «Колорадо Эвеланш», по действующему соглашению оставался ещё один год.



В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Бошмен принял участие в 81 матче, сумев записать на свой счёт 18 (5+13) результативных баллов при показателе полезности «-17» и 32 минутах штрафного времени.



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