Галлант: «Вегас» сможет стабильно выигрывать, но сколько будет побед, не знаю

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлант поделился ожиданиями от первого сезона клуба.



«Как заставить игроков играть в одном стиле? Это не самая большая проблема. Есть проблемы посерьёзнее. Я думаю о взаимопонимании, лидерах. Они уже организуют игру в тройках и взаимодействие с защитниками. Я знал, что у нас будет очень приличный состав. Но он получился даже лучше, чем я ожидал. Ведущие игроки команды оказались лучше, чем я думал.



»Мы очень хорошо поработали над составом. Сможем мы ли мы побеждать и играть стабильно? Думаю, да. Сколько будет побед? Не знаю", — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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