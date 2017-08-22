Льюис: останусь главным тренером Беларуси, поменяется формат сотрудничества

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал, что хочет доработать контракт с командой до конца.



«Тренеров нанимают, чтобы их увольнять. Моя позиция не изменилась с первого дня прихода в сборную — я не раз говорил федерации, что хотел бы доработать контракт до конца.



Останусь ли точно? После разговора с руководством федерации полагаю, что да. Хотя мы обсуждали не непосредственно контракт, а планы на будущее. Речь шла о моём видении, об их взглядах и о том, как это всё сочетать для блага белорусского хоккея. Формат нашего сотрудничества несколько изменится, но я рад, что и в этом вопросе мы нашли взаимопонимание», — цитирует тренера «Прессбол».

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