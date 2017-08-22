Гендиректор «Югры»: хотим видеть более яркий хоккей, у нас качественный состав

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко подвёл итоги предсезонной подготовки и поделился ожиданиями от 10-го сезона КХЛ. 22 августа команда дома сыграет с «Северсталью».

«Открытие хоккейного сезона в Ханты-Мансийске по большому счёту состоялось ещё 11 августа. Мы представили тренерский штаб и новичков «Югры», рассказали о тех изменениях, которые хотели бы видеть в игре. Захаркин заметил, что после успешного Кубка Минска турнир в Омске показал все слабые места команды, где-то опустил её на землю. Считаем, перед стартом регулярного чемпионата такой тест был необходим — и команда, тренерский штаб извлекут из него все уроки.

В исполнении «Югры» хотим видеть более яркий и атакующий хоккей, для этого и был приглашён новый тренерский штаб, за которым оставалось последнее слово в селекционной работе. Приобретены ярко выраженные бомбардиры — лучший снайпер SM-лиги финн Савинайнен и один из самых стабильных бомбардиров АХЛ американец Морин. Сработали и в плане укрепления обороны — подписаны контракты с праворукими защитниками Лекомцевым и Штайнохом. У нас качественный состав, наравне с другими командами Восточной конференции будем бороться за путёвку в плей-офф.

Нам было важно начать чемпионат дома, чтобы все дебютанты клуба почувствовали поддержку болельщиков и быстро адаптировались в команде и регионе. Постараемся создать семейную атмосферу не только внутри команды, но и вокруг. Матч-открытие с «Северсталью» станет рекордным для «Югры» в плане количества шоу-мероприятий. Стараемся очень активно работать с болельщиками.

Задачи команды? Во-первых, главной команде округа созданы все условия для борьбы за путёвку в плей-офф. Во-вторых, будем уделять особое внимание развитию детско-юношеских школ региона, всей вертикали. Наш фарм-клуб из МХЛ «Мамонты Югры» на 90% состоит из югорских воспитанников. Мы видим интенсивный рост интереса к хоккею во всем округе. Наша задача — сделать «Югру» локомотивом этого роста», — цитирует функционера Russia-Hockey.