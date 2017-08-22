«Коламбус» подписал контракт с капитаном команды Бостонского университета

«Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании контракта новичка с капитаном команды Бостонского университета Дойлом Сомерби. Об этом информирует официальный сайт американской команды Национальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года.



23-летний хоккеист был задрафтован «Нью-Йорк Айлендерс» в 2012 году под общим 125-м номером, однако после четырёх сезонов в NCAA стал свободным агентом. В минувшем сезоне Сомерби набрал 3 (1+2) очка в 39 матчах при показателе полезности «+11».

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