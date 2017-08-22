Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал свой прогноз на исход матчей игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 22 августа, в котором состоятся шесть игр:
«Сибирь» — «Спартак»;
«Авангард» — «Динамо» (Рига);
«Салават Юлаев» — «Адмирал»;
«Югра» — «Северсталь»;
«Нефтехимик» — «Амур»;
ХК «Сочи» — «Куньлунь Ред Стар».
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«Скабелка решил проблемы с лидерами». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
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