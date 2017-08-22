Центрфорвард Деа подписал с «Питтсбургом» однолетний двустронний контракт

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» объявил о подписании контракта с центральным нападающим Жаном-Себастьяном Деа. Об этом информирует официальный сайт американской команды Национальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом НХЛ рассчитано на один сезон и носит двусторонний характер. Зарплата составит 650/100 тыс. долларов в НХЛ/АХЛ.



В минувшем сезоне Деа провёл один матч за «Питтсбург» в НХЛ и 80 – в АХЛ, в этой лиге на его счету 34 (18+16) очка в 75 матчах регулярного чемпионата и 3 (2+1) очка в 5 матчах розыгрыша Кубка Колдера.

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