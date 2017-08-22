Защитник Устиненко прошёл просмотр в «Динамо» Мн, подписал двусторонний контракт

Защитник Никита Устиненко прошёл просмотр в минском «Динамо» и подписал однолетний контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги. При этом соглашение носит двусторонний характер, хоккеист командирован в команду «Динамо-Молодечно».

Устиненко уже выступал за минское «Динамо» — в общей сложности на его счету 29 матчей и 4 очка. Также белорусский хоккеист выступал за «Гомель», «Гомель-2», «Динамо-Шинник» и «Динамо-Молодечно». Кроме того, защитник вызывался в различные сборные Беларуси, в том числе принял участие в ЧМ-2016.