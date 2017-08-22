Медведев — капитан «Авангарда», Фисенко и Стась — ассистенты

«Авангард» определился с капитаном и ассистентами. Об этом клуб информирует в своём «твиттере».

Капитаном омской команды в сезоне-2017/18 будет защитник Евгений Медведев, вернувшийся их НХЛ перед сезоном-2016/17 и подписавший контракт с «Авангардом».

Ассистентами капитана будут форварды Михаил Фисенко и Андрей Стась. Фисенко перешёл в омскую команду в межсезонье в результате обмена из «Адмирала». Стась отказался выступать за сборную Беларуси и подписал контракт с командой Андрея Скабелки. Омичи возьмут старт в сезоне 22 августа дома матчем с рижским «Динамо».

Также фото доступно в официальном «твиттере» омской команды.