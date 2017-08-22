Гарипов: «Ак Барс» — один из главных фаворитов Востока, все команды сильные

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов поделился впечатлениями от презентации команды, а также рассказал, кого считает главным соперником казанской команды. 10-й сезон КХЛ для казанской команды начнётся 24 августа домашним матчем с «Куньлунь Ред Стар».

«Входим в сезон с хорошим настроем, хорошо подготовились, команда сплотились. Все команды сильные, нет такого, как раньше, когда было 5-6 сильных команд, а остальные слабые. В прошлом году тоже никто не думал, что «Локомотив» выбьет ЦСКА. Это хоккей, не футбол, тут всегда немного по-другому. «Ак Барс» – главный фаворит Востока? Один из главных.



Эмоции от презентации команды? Отличные, всегда приятно встретиться с болельщиками, которые нас поддерживают и в радости, и при поражениях.



Четыре года назад клуб сделал ставку на своих воспитанников. Сначала, конечно, ребятам было тяжело, но со временем стали более профессиональными, выросли», – передаёт слова Гарипова «БИЗНЕС Online».