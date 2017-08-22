Пиганович выбран капитаном «Нефтехимика», Секстон и Шарипзянов — ассистенты

Защитник «Нефтехимика» Олег Пиганович выбран капитаном команды в 10-м сезоне Континентальной хоккейной лиги. Об этом информирует официальный «твиттер» клуба. В прошедшем сезоне 32-летний российский хоккеист не играл из-за травмы. В конце июня он заключил с нижнекамцами полноценный контракт, пройдя просмотр. Хоккеист уже ранее работал с главным тренером Андреем Назаровым.

Ассистентами капитана в нижнекамской команде Континентальной хоккейной лиги будут защитник Дамир Шарипзянов и нападающий Дэн Секстон.