Регин: хорошо, что «Йокерит» начинает сезон на выезде

Капитан «Йокерита» Петер Регин поделился ожиданиями от старта 10-го сезона КХЛ. Финская команда начнёт сезон-2017/18 23 августа в Минске матчем с местным «Динамо».

«Если выиграем матчи на выезде, мы получим хороший старт сезона. Затем последует домашняя серия. Благодаря выезду мы сможем лучше узнать друг друга. Старт сезона на выезде — отличная возможность хорошо начать.

Хорошо и то, что в начале сентября мы отправимся в Китай и на Дальний Восток. Это лучше, чем ехать туда зимой, как в прошлом сезоне», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале финского клуба в YouTube.