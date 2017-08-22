Епанчинцев: стараюсь использовать только тот «кнут», который необходим

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев поделился ожиданиями от 10-го сезона КХЛ и рассказал о своей работе. 22 августа московская команда сыграет на выезде с «Сибирью».

Епанчинцев: Хохлачёв – фланговый игрок, только в «Бостоне» его поставили в центр

«Думаю, любой тренер волнуется перед началом сезона. Самое главное, чтобы это волнение не видели ребята, но на душе оно, конечно, есть. По возможности читаю, что пишут о команде. В том числе и соцсети. Стараюсь смотреть и анализировать – иногда это бывает полезно. Перед каждой игрой есть тревога за результат. У нас было мало времени, и в каких-то моментах мы, может быть, что-то упустили, где-то недоработали. Мне и как игроку, и как тренеру было легче начинать на выезде. Независимо от того, где мы начинаем, надо выигрывать каждый матч.



С уменьшением команд в КХЛ тем игрокам, что ходят из клуба в клуб, будет тяжелее зарабатывать деньги, ведь играть они будут намного меньше. Лимит на легионеров? Для нашего хоккея этот лимит оптимален. Он многих устраивает.

Реализации моментов перед каждым упражнением, перед каждым занятием – всегда делаем акцент именно на этом. Чтобы была реализация, нужно стараться забивать в каждом моменте. Тренер по физподготовке Хассан Саид? То, что работа Хассана видна уже сейчас, – это точно: он отдаётся своему делу, любит его, ребята к нему тянутся вне зависимости от того, командная это тренировка или индивидуальная работа. Мы много общаемся с тренером вратарей. Понятно, что он высказывает своё мнение по той или иной кандидатуре – и все мы делаем какие-то выводы. Постараемся распределить нагрузки так, чтобы были задействованы два вратаря. Естественно, последнее слово будет за мной.

К каждому человеку нужен индивидуальный подход: на кого-то можно повысить голос, на кого-то – нет. В плане психологии игроки по-разному воспринимают критику, по-разному воспринимают похвалу. Стараюсь использовать только тот кнут, который необходим. Конечно, в пылу игры, эмоций можно не углядеть того или иного момента. Потом извинюсь. В этом нет никаких проблем», — цитирует тренера официальный сайт клуба.